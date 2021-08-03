РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Активисты жилого комплекса «Весенний» в Подольске очистили лесную зону от мусора, сообщается в группе «ЖК Весенний г. Подольск (Свежие новости)» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты жилого комплекса «Весенний» 1 августа провели «воскресник» по уборке леса. Жители поблагодарили участников уборки, которые пришли и помогли очистить лесную зону у жилого комплекса от последствий отдыха людей.

Также жители поблагодарили управляющую компанию ООО «Импульс» за предоставленные перчатки и мешки.