РИАМО - 3 авг. Межведомственной комиссией Ленинского городского округа принято 39 образовательных организаций, что составляет 57% от общего количества всех образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из принятых комиссией учреждений: 25 детских садов, 11 школ и 3 учреждения дополнительного образования.

«Особое внимание при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году уделяется материально‐техническому состоянию зданий, соблюдению норм пожарной и антитеррористической безопасности, готовности пищеблоков, а также благоустройству прилегающих территорий», — отметил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

В городском округе на сегодняшний день 69 образовательных организаций. Проверка их готовности должна быть завершена до 13 августа.

1 сентября в муниципалитете за парты сядут около 30 тыс. школьников, в том числе более 4 тыс. первоклассников.