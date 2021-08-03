РИАМО - 3 авг. На площадке Национального космического центра (НКЦ) в Москве на 87% сделан монтаж металлических перекрытий в зоне галереи, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В настоящее время близятся к завершению монолитные работы на малоэтажной (до 10 этажей - ред.) части НКЦ, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 87%», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в НКЦ уже возвели монолитные конструкции цокольного этажа башни, а еще на 50% закончили строительство первого этажа.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по возведению данного объекта) Юрий Кравцов рассказал, что в то же время рабочие сделали монтаж системы самоподъемной опалубки, с помощью которой будут строить 288-метровую башню. Система была запущена в работу.

«Применение системы самоподъемной опалубки позволит выполнять 3 типовых этажа в месяц с последующим увеличением до 4 этажей. Работы предполагается вести в круглосуточном режиме и будет задействовано порядка 250 человек в сутки», – добавил Кравцов.

В ходе основного этапа работ на объекте с помощью самоподъемной площадки планируется возведение ядра жесткости здания, начиная со 2 этажа. На каждом типовом этаже планируется укладывать по 870 куб. м бетона.

Применение системы самоподъемной опалубки при строительстве предполагает размещение на одной платформе всего оборудования, которое нужно для осуществления бетонных работ. Перемещение платформы на следующий этажный уровень автоматизировано. Безопасность обеспечивается защитными экранами ограждения.

На площадке строящегося космического центра планируется объединить ведущие организации отечественного ракетно-космического кластера. В частности там разместятся центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры ряда компаний ракетно-космической отрасли, институты, молодежные конструкторские бюро, центр диверсификации производства, а еще центр поддержки бизнеса и иные объекты.