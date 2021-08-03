РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В городском округе Люберцы инспекторы эконадзора в ходе рейда с помощью мобильной лаборатории выявили факты незаконного сжигания отходов, сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«В ходе рейдов с участием мобильной лаборатории «Мособлэкомониторинга» удалось оперативно выявить и пресечь нарушения экологического законодательства. В Люберцах нарушителями оказались две компании, действующие в промзоне деревни Машково. По этим фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. На территории автосервиса на улице Транспортной индивидуальный предприниматель сжигал мусор в печи. Он уже оштрафован, источник выбросов ликвидирован», – пояснил Разин.

Он уточнил, что ранее в городском округе Люберцы инспекторы эконадзора пресекли аналогичное нарушение. Была демонтирована печь, в которой сжигали отходы.