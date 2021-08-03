РИАМО - 3 авг. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Вечная крепость» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступило обращение ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» по факту уклонения от заключения договора на выполнение работ по установке кондиционеров в помещениях больницы.

Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Вечная крепость» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Вечная крепость» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.