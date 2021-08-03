РИАМО - 3 авг. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что россиян ждут серьезные ужесточения по выдаче ипотеки. Данный кредит станет возможным только после тщательного прохождения проверки банка и будет менее выгодным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

С 1 августа ЦБ РФ ужесточил регулирование выдачи ипотечного кредита с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья. Надбавки к коэффициентам риска увеличены до 50-100 п. п. в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

«Ипотека, простыми словами, становится дороже для конечного потребителя. Ужесточения следовало ожидать. Сейчас закредитованность населения значительная. Если тенденция такая будет сохраняться, это может привести к своеобразному ипотечному пузырю, что очень рискованно для экономики», — сказал Ракута.

Он пояснил, что таким способом Центробанк пытается отрегулировать данную сферу рынка.

По его словам, уже сейчас банковский организации в стране начинают «закручивать гайки». Они будут более пристально проверять заемщика, его реальный доход, сможет ли он оплатить взятую ипотеку. А еще кредитные организации начнут детально изучать кредитную историю клиента и проверять надежность его работодателя.

«Ипотеку станет сложнее одобрить, повысятся параметры рассмотрения заявки. И сама ипотека будет дороже, — отметил брокер.

Он уточнил, что в этом году россияне стали реже покупать жилье в ипотеку, чем в 2020 году, в среднем на 10%.