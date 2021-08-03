РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Прививку от коронавирусной инфекции сделали 135 709 жителей городского округа Люберцы, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«По состоянию на 2 августа 135 709 жителей округа сделали прививку от коронавируса. Это 89,6% от запланированного количества», – пояснил Семенцов.

Он уточнил, что среди привитых люберчан почти 30 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше.

Вакцинацию от коронавируса можно пройти во всех поликлинических отделениях Люберец. Также открыты 10 стационарных пунктов: 5 – в ТЦ, в МФЦ, клубе «Активное долголетие», ЖК «Люберцы», 2 – в стационарных отделениях больницы.

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3 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.