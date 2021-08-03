РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. В Домодедове пресекли незаконную торговлю бахчевыми культурами, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела потребительского рынка и рекламы совместно с УМВД по Домодедову провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли с рук на территории округа. В результате него проверили съезд с М-4 «Дон» на деревни Данилово и Кутузово и село Лямцино.

В результате была пресечена незаконная деятельность по продаже бахчевых культур вдоль дорог и составлены административные протоколы. Адреса взяты на контроль Домодедовского УМВД.

Торговля с рук опасна тем, что продавцы не несут ответственности за качество товара, товар бывает просрочен и такая продукция может нанести вред здоровью.

Жителей, ставших свидетелями несанкционированной торговли, просят сообщить об этом в полицию.