Кружки в парках и массовые мероприятия: где москвичам нужен QR‑код

«Московское долголетие»
С 21 июля пенсионеры в столице могут посещать кружки и секции в рамках проекта «Московское долголетие» по QR-кодам. Почти полтора года эти занятия проходили онлайн.
«Участники «Московского долголетия» давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы», – сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Сейчас занятия проходят в смешанном формате: очно и онлайн. Таким образом, каждый сможет самостоятельно выбрать, как заниматься.
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«Спортивные выходные»
С 31 июля в Москве в офлайн-режиме возобновился проект центров госуслуг и Москомспорта «Спортивные выходные». Теперь заниматься могут те, у кого есть QR-код, сообщила Анастасия Ракова.
«Москвичи вновь смогут посещать мастер-классы и тренировки по субботам и воскресеньям в 15 городских парках», – рассказала она.
Перед началом занятия необходимо показать тренеру QR-код. При этом заниматься в рамках проекта можно будет и онлайн с помощью Youtube-канала.
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Концерты
Кроме того, QR-код обязательно потребуется для иных спортивных, концертных, развлекательных и зрелищных мероприятий, где соберутся более 500 человек. Согласно указу мэра Москвы, организаторам будет необходимо создать зону, «свободную от коронавируса», и обеспечить проход только посетителям с QR-кодами. В таком случае количество гостей на мероприятии может быть неограниченным.
Для других событий с участием менее 500 человек решение о входе посетителей по QR-кодам будет зависеть от организаторов.
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Рестораны
В Москве с 19 июля отменили QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки, а также по многочисленным просьбам бизнеса, который за время ограничений потерял порядка 60–85% выручки.
Несмотря на это, по желанию места общепита могут продолжить пускать посетителей только по QR-кодам. В таком случае, в кафе и ресторанах гости могут не носить маски.
Фан-зоны и танцпол
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для того чтобы провести время на танцполе, в фан-зоне для болельщиков и на других площадках, где нет посадочных мест, гостям также необходимо иметь при себе QR-код.
Плановая помощь в больницах
В московских больницах по-прежнему оказывают плановую помощь только вакцинированным пациентам. При поступлении человека в медучреждение у него обязательно проверят наличие QR-кода. Исключение составляют пациенты с онкологией и с заболеваниями крови.
В свою очередь, экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем жителям, независимо от наличия у них прививки от коронавируса.
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Как получить QR-код
QR-код могут получить переболевшие коронавирусом не позднее чем полгода назад, а также те, кто полностью прошел вакцинацию от Covid-19.
Получить QR-код можно несколькими способами:
- в электронной медкарте на портале mos.ru в разделе «Цифровой сертификат»;
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;
- на сайте immune.mos.ru;
- в городской поликлинике.
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