Кружки в парках и массовые мероприятия: где москвичам нужен QR‑код

1

сайт мэра Москвы

С 21 июля пенсионеры в столице могут посещать кружки и секции в рамках проекта «Московское долголетие» по QR-кодам. Почти полтора года эти занятия проходили онлайн.

«Участники «Московского долголетия» давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы», – сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Сейчас занятия проходят в смешанном формате: очно и онлайн. Таким образом, каждый сможет самостоятельно выбрать, как заниматься.

Как вакцинированным пенсионерам получить подарочный набор «С заботой о здоровье»>>