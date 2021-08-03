РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В Люберцах задержан местный житель, подозреваемый в покушении на изнасилование своей несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Люберцы в отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

По данным следствия, 2 августа 2021 года в квартире в городе Люберцы пьяный мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности своей 17-летней дочери. Девушка в попытке скрыться от отца выпрыгнула из квартиры с 4 этажа. С травмами ее доставили в местную больницу.

Следователем и криминалистами произведен осмотр места происшествия, проведены допросы, а также получен акт жилищно-бытовых условий, в которых проживала девушка. Планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.