РИАМО - 3 авг. В первом полугодии 2021 года невестами в Москве чаще всего становились девушки 25 лет, а самый популярный возраст женихов составил 30 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наибольшее число браков в 2021 году заключили молодожены в возрасте 25 лет.

«В 2019 году больше всего невест вступало в брак в 24 года, а женихов – в 28 лет; в 2020 году возраст вступления в брак – 25 лет и 29 лет соответственно. В первом полугодии 2021 года возраст невесты остался прежним, в 25 лет вышли замуж около 2 тыс. девушек. Популярный возраст у женихов увеличился до 30 лет», – рассказали в пресс-службе Главного управления ЗАГС Москвы.

В 30-летнем возрасте сочетались браком свыше 1,8 тыс. женихов. Кроме того, с 22 до 32 лет в столице чаще всего заключают брак с ровесниками.

Для 65% и невест, и женихов брак, заключенный в первом полугодии 2021 году стал первым. Самый ранний брак за этот период был заключен между 17-летними молодоженами, а самая почтенная пара сыграла свадьбу в возрасте 85 (невеста) и 89 (жених) лет.