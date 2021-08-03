РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. В Домодедове за сутки выявили еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 644 случая Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1 540 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 390 031 случай инфекции. Скончались 7 298 человек. Выздоровели и выписались 319 887 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.