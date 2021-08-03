РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Домодедовскую поликлинику для ревакцинация пациентов от коронавируса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В городской поликлинике Домодедовской центральной городской больницы открыли дополнительную запись на ревакцинацию против Covid-19. Врачи рекомендуют привиться повторно через полгода после первой вакцинации. Повторная прививка препаратом «Спутник Лайт» однократная и возможна только в городской поликлинике ДЦГБ.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет портала Ггосуслуг Московской области, а также по телефону единого контакт-центра: 8(800)550-50-30 или по номеру 122.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.