РИАМО - 3 авг. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1772 пациента, всего болезнь победили 319 887 человек, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области был выявлен 390 031 случай коронавируса, умерли за пандемию 7298 человек.

В медучреждениях Подмосковья наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов страны, а еще из-за границы.

В Московской области в начала пандемии было проведено более 10 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Ежедневно в Подмосковье проводится около 30 тыс. таких исследований.

В регионе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.