РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. В период с 1 по 31 июля полицейские Щелкова зарегистрировали более 8 тыс. обращений, 148 касались совершенных преступлений, 105 из них раскрыто, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 24 тяжких и особо тяжких преступления, в 20 случаях установлены совершившие их лица. Кроме того, раскрыто 20 ранее совершенных преступлений и задержан один гражданин, находившийся в федеральном розыске.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 3 факта мошенничества, 1 разбой, 10 грабежей, 24 кражи, из них 6 краж из квартир и 10 - из дач и садовых домов, 3 факта сбыта и 1 факт хранения наркотических средств и психотропных веществ, 4 факта организации незаконной миграции, 1 угон автотранспорта.