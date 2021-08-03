РИАМО - 3 авг. Большая часть перенесших коронавирус (около 70%) не избавляются от симптомов месяцами, чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна, пишет во вторник газета «Известия».

В общей сложности отмечают 84 различных симптома. Среди них есть потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

Неприятности со здоровьем могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре.

«Человеку начинает казаться, что прежнее физическое состояние никогда не будет достигнуто, наступает депрессия. Чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее будет восстановление», — сказала замглавного врача по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности одной из клиник «Медси» Мария Петина.



Она отметила, что специалист должен индивидуально подобрать препараты, направленные на нормализацию функций органов и систем организма.



«Даже если человек перенес Covid-19 легкой форме, следует исключить риск развития поздних постковидных осложнений, пройти обследование», — подчеркнула Петина.

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Текстовая трансляция

3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.