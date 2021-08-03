РИАМО - 3 авг. В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 1540 новых случаев коронавируса, всего в регионе зафиксирован 390 031 случай заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области скончались 7298 заболевших.

При появлении любых симптомов простуды жителям области рекомендовали вызывать врача на дом.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру «122» и тематический сайт.

Сделать прививки от инфекции можно в поликлинике, торговом центре, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы привиться в поликлинике – нужна предварительная запись. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.