РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Готовность школ подмосковного Красногорска к новому учебному году составляет порядка 85%, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский во вторник посетил школу №11, в которой работала межведомственная комиссия по приемке. В рабочей поездке также приняли участие замглавы Татьяна Квасникова и начальник управления образования округа Наталья Тимошина.

«По моей оценке, готовность школ сейчас – процентов 85, может быть даже чуть больше. У нас нет сомнений, что все школы будут готовы к новому учебному году», – сказал Спасский.

Говоря о школе №11, глава муниципалитета отметил, что у межведомственной комиссии есть мелкие замечания, которые устранят в ближайшее время. Кроме того, в школе продолжается ремонт лестницы и некоторых кабинетов. Эти работы должны завершить до 15 августа. 1 сентября образовательная организация откроет двери для учеников.

По словам Спасского, школе 25 лет, и за это время возникли проблемы с фасадом, кровлей, вентиляцией, особенно в спортзале. Кроме того, требуется благоустройство территории.

«С начальником управления образования договорились, что на следующий год заложим деньги на эти работы», – сказал Спасский.

Тимошина добавила, что в Красногорске ежегодно работает большая межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций. Она состоит из сотрудников администрации, УМВД, ГИБДД, пожарной охраны, медицинских организаций. Проверяют работу всех систем жизнеобеспечения.

«К 6 августа будут проверены все 94 образовательные организации, включая муниципальные, частные, дошкольные, 2 учреждения профессионального образования и 1 – допобразования», – заявила Тимошина.