РИАМО - 3 авг. Не стоит есть ягоды, купленные на стихийном рынке или на обочине автотрассы, так как они могут стать причиной болезни, сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
«Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами», – сказала Бережная в эфире радио Sputnik.
Она пояснила, что никто не знает, где выросла и хранилась ягода, которую продают на стихийных рынках. Она может быть очень опасной.
Доктор отметила, что еще с осторожностью следует относиться и к выращенным на собственной даче ягодам.
По ее словам, не стоит есть и ту ягоду, которая выращена на участке, если рядом есть производство, от которого может что-то попасть в почву.
«Все зависит от того, где вы выращиваете свои овощи, фрукты и ягоды. Если ничего этого нет, то можете смело есть», – подчеркнула Бережная.
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