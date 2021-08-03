РИАМО - 3 авг. Не стоит есть ягоды, купленные на стихийном рынке или на обочине автотрассы, так как они могут стать причиной болезни, сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

«Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами», – сказала Бережная в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что никто не знает, где выросла и хранилась ягода, которую продают на стихийных рынках. Она может быть очень опасной.

Доктор отметила, что еще с осторожностью следует относиться и к выращенным на собственной даче ягодам.

«Если кусты с ягодами растут вдоль забора у дороги, где ездит бесконечное количество машин, то лучше их не есть. На них может оседать сверху все что угодно, и земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами», – добавила врач.

По ее словам, не стоит есть и ту ягоду, которая выращена на участке, если рядом есть производство, от которого может что-то попасть в почву.

«Все зависит от того, где вы выращиваете свои овощи, фрукты и ягоды. Если ничего этого нет, то можете смело есть», – подчеркнула Бережная.