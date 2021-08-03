РИАМО - 3 авг. Полиция Москвы начала доследственную проверку после того, как в ОМВД по району Люблино из больницы сообщили о 15-летней девочке, отравленной неизвестным веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, инцидент случился на юго-востоке столицы. Мужчина сделал укол девушке неизвестным веществом на улице Головачева. Пострадавшая потеряла сознание и очнулась в парке.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, в детскую городскую больницу несовершеннолетнюю госпитализировали 3 августа с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом». Началась доследственная проверка.

В настоящее время следователи выехали в больницу к девочке для уточнения всех обстоятельств. Опрашиваются родители, а также круг общения подростка.