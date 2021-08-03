РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Жители Подольска смогут сдать ненужные одежду и игрушки для гуманитарной помощи нуждающимся, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мероприятий «Добрая неделя» открыт благотворительный сбор гуманитарной помощи нуждающимся в структурном подразделении молодежного центра «Максимум». Все желающие смогут сдать ненужные вещи, чтобы они принесли пользу другим. Так, сдать можно одежду для взрослых и детей, а также игрушки.

Сбор проводится по 6 августа с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Ульяновых, дом 1. Участие бесплатное.