РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Жителей городского округа Люберцы приглашают 7 августа поучаствовать в первенстве Люберецкой стритбольной лиги 3х3, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В ЖК «Самолет» состоится первенство Люберецкой стритбольной лиги 3х3. Турнир пройдет по адресу: улица Вертолетная, 4/2. Начало в 11:00, регистрация участников - в 10:00. Первенство пройдет в 3 категориях: мужчины (17+), девушки, дети (до 17). Заявки принимаются на почту: mofb@inbox.ru.

Помимо турнира желающие смогут поучаствовать в конкурсе 3-очковых бросков и баскетбольной викторине.