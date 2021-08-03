РИАМО - 3 авг. За минувшие сутки в столице умер 71 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает московский оперштаб.

Всего в городе за время пандемии Covid-19 скончались 25 850 заболевших.

С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса, выздоровели после инфекции 1 370 145 человек.

Горожанам напомнили, что победу над коронавирусом может обеспечить вакцинация. Прививку можно сделать в одном из центров вакцинации на базе столичных поликлиник или в пункте работы выездных бригад в общественных местах мегаполиса.

Ранее главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко заявил, что считает маловероятным введение нового локдауна в Москве.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.