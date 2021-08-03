РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. Во вторник в связи с ремонтными работами на водоносной станции прекращена подача холодной воды на улице Шмидта в Щелкове, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача холодной воды прекращена до 15:00 в домах №№6, 7, 7А, 9.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Шмидта, д. 6. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.