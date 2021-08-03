РИАМО - 3 авг. Столичные медики вылечили от коронавируса еще 3759 человек, всего в городе инфекцию победили 1 370 145 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 1952 новых случая заражения, госпитализировали 1030 Covid-пациентов. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 479 заболевших.

Всего с начала пандемии в мегаполисе было зафиксировано 1 513 892 случая заболевания.

В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку делают бесплатно.

Ранее в столице из-за улучшения ситуации с Covid-19 отменили перчаточный режим в общественных местах.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.