РИАМО - 3 авг. На станциях и в вагонах столичного метро разместили креативные постеры о вакцинации от коронавируса с переделанной фразой из фильма «Брат», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Плакаты с фразами «В чем сила, медбрат?» и «Добавьте в тело антитело» можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской ветках подземки.

Также в ближайшее время их планируют разместить во всех поездах «Москва-2020».

На плакатах в метро разместили ссылку на сайт, на котором можно быстро и легко записаться на прививку от коронавируса.

Вакцинация проводится в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и других общественных местах.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.