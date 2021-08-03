РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. 11 и 12 сентября в КСК «Фаворит» Подольска состоится турнир по конкуру и выездке «Кубок главы городского округа Подольск», призовой фонд составит 500 тыс. рублей, начался прием заявок, сообщают организаторы соревнований.

Участие в региональных состязаниях примут наездники из Подольска, Москвы и Подмосковья, а также центральных областей России. Парад открытия соревнований в конном строю пройдет в 11 сентября, начало в 12:30.

В номинации «Образ» судьи будут оценивать образ, костюм, артистизм, музыку и общее впечатление. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, грамотами, денежными или ценными призами. Лошади получат памятные розетки.

Турнир состоится при соблюдении всех необходимых мер и требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Организаторами соревнований выступают администрация городского округа, КСК «Фаворит» при участии Федерации конного спорта Московской области.

КСК «Фаворит» находится в деревне Бородино, Варшавское шоссе, 1. Начало соревнований в 9:00. Вход свободный.

На конкур предварительные заявки принимают до 16:00 9 сентября, на выездку до 16:00 10 сентября включительно по почте: a.v.garbuz@mail.ru или по телефону: 8(925)703-26-03 в формате СМС и в WhatsApp.