РИАМО - 3 авг. В Москве открылись официальные бахчевые развалы — всего работает 250 торговых точек во всех административных округах города. РИАМО подготовило интерактивную карту, на которой указан адрес ближайшего развала, где можно купить дыни и арбузы.

Карту можно посмотреть по ссылке.

На всех площадках расположены стенды с указанием режима работы и ценами на продукцию. При этом каждая партия арбузов и дынь проходит все нужные исследования Роспотребнадзора на допустимые значения различных микроэлементов.

Арбузы и дыни в столицу чаще всего привозят из Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда и Дагестана.

Продавцы бахчевых обязаны соблюдать важные правила. К примеру, точки нельзя размещать на газонах без специального настила, а также в арках зданий, на детских площадках, остановках пассажирского транспорта, в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и под окнами жилых домов.

Также нельзя продавать арбузы и дыни с земли, частями или с надрезами. По требованию покупателя продавец обязан предоставить товаросопроводительные документы и документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность товара.

Горожанам стоит обратить внимание, что при продаже дынь и арбузов продавцы не должны использовать рычажные, бытовые, медицинские и почтовые весы.

Средняя стоимость арбуза в Москве на бахчевых развалах — от 35 до 45 рублей за кг, дыня «торпеда» стоит от 70 до 90 рублей за кг, а дыня «колхозница» — обойдется от 70 до 80 рублей за кг.