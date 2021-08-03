РИАМО - 3 авг. За истекшие сутки в столице выявили 1952 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии число зараженных составило 1 513 892, сообщает московский оперштаб.

С начала пандемии коронавируса 24 тыс. переболевших и вакцинированных москвичей совершили более 32 тыс. донаций. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы крови с антителами коронавируса для лечения больных.

В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса, умерло 788 пациентов, полностью выздоровели 18 963 человека.

На сегодняшний день в РФ выявлено 6 334 195 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.

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3 АВГУСТА

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.