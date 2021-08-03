РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Жители подмосковного Подольска сдали более 200 л крови для нуждающихся в июле, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

На Подольской станции переливания крови с 1 по 31 июля приняли участие в сдаче крови 476 доноров, в результате было заготовлено 214 л цельной крови. Также у 36 доноров был осуществлен забор и заготовлено 21,5 л плазмы, у 8 доноров осуществлен забор тромбоцитов.

Горожан поблагодарили за участие в донорстве и напомнили, что станция переливания работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.