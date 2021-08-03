РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова провели оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», в ходе которого проверили безопасность при перевозки граждан и багажа легковыми такси, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Кроме того, мероприятие было направлено на приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства РФ, а также предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых водителями легковых такси.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия особое внимание было уделено выявлению транспортных средств, на которые незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению ПДД водителями указанной категории транспортных средств.