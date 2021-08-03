РИАМО - 3 авг. Рядом со столичным деловым центром «Парк Хуамин» завершается благоустройство традиционного китайского парка, который будет доступен всем желающим. Работы закончены на 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В непосредственной близости от делового центра завершается благоустройство традиционного китайского парка площадью более 5 га. Работы вышли на финишную прямую, готовность парка можно оценить примерно в 90%», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в рамках данного проекта в мегаполисе воссоздают в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае.

«Из Китая были приглашены специалисты для росписи зданий, а также доставлены некоторые материалы, в том числе – традиционная черепица и ландшафтный камень», – сказал заммэра.

По его словам, парк в городе создается силами инвесторов. Открыть объект планируют в конце текущего года, он будет общедоступным, посетить его смогут все желающие.

На территории нового объекта есть пруд, возле которого будут установлены беседки и малые архитектурные формы, а также возведут мостики. Еще там планируют сделать выставочный зал с экспозицией о китайской культуре, зал для чайных церемоний, центр традиционной китайской медицины и ресторан национальной кухни.

«Традиционный китайский парк с инфраструктурой станет прекрасным завершением ранее введенного в эксплуатацию делового центра «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика. На всех этапах строительства проводился комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он подчеркнул, что новый парк в столице станет еще одним популярным местом отдыха у горожан.

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