РИАМО - 3 авг. С 5 по 8 августа в «Москвариуме» на ВДНХ пройдет праздничная программа в честь шестого дня рождения заведения, сообщает пресс-служба выставки.

Гостей ждут бесплатные мастер-классы, развлекательный квест, обзорные экскурсии, розыгрыш подарков и знакомство с новыми обитателями - морскими звездами.

Главные праздничные события будут проходить в экспозиции «Аквариума», где живут 12 тыс. водных обитателей. Участие в праздничной программе бесплатное. Вход на экспозицию по билетам.

В эти дни посетители смогут не только увидеть тысячи водных обитателей, но и познакомиться с новыми жителями «Москвариума» - морскими звездами. В аквариумах заведения поселились сразу два новых вида: новогвинейская подушка и синяя линкия.

Специально для новых обитателей воссоздана экосистема тропических вод в специальном открытом аквариуме с мечехвостами (№57). В нем можно вблизи рассмотреть новогвинейскую подушку и синюю линкию, а также узнать о них интересные факты у дежурного ихтиолога, который находится у аквариума.

В честь появления новых обитателей и дня рождения «Москвариума» специалисты центра разработали новый познавательный квест по экспозиции океанариума. В праздничные дни гости должны будут найти 6 аквариумов, где живут разные виды морских звезд. В каждом аквариуме со звездами спрятано по одной букве, из которых необходимо собрать кодовое слово.

Для победителей подготовлены призы - сертификаты на плавание с дельфинами, приглашения на водное шоу с морскими животными, билеты в «Аквариум» и на мультимедийную выставку «Океан юрского периода», мягкие игрушки в виде морских обитателей. Розыгрыш призов пройдет 10 августа в 15:00 в прямом эфире в официальном Instagram-аккаунте заведения.