РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по 8 августа будут выявлять нарушения при перевозке опасных грузов в Балашихе и Реутове, они проверят как самих водителей, так и транспортные средства, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов по 8 августа на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере».

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Многие организации игнорируют правила перевозки таких грузов. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен иметь право на осуществление перевозки и не может отклоняться от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере до 2,5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев. Должностным лицам, ответственным за перевозку, грозит штраф до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 500 тыс. рублей.