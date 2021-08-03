РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Спортсменка из Подольска София Миронова получила бронзу на Спартакиаде молодежи России по легкой атлетике и вошла в число лучших спринтеров страны, сообщает спортивная школа олимпийского резерва «Лидер».

В Чебоксарах завершилась Спартакиада молодежи России по легкой атлетике. Миронова в самой жесткой по конкуренции дистанции - в беге на 100 м - заняла 3 место.

Руководство СШОР «Лидер» надеется в 2024 году увидеть Миронову на следующих Олимпийских играх в Париже.

Благодарность выразили тренеру Екатерине Ивановой за феноменальный успех спортсменки.