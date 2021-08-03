РИАМО - 3 авг. С 1 сентября все молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту», которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Номинал карты составит 3 тыс. рублей. Эти деньги уже будут лежать на карте при получении.

К системе будут подключены более 800 культурных организаций. Список мероприятий по «Пушкинской карте» появится на сайте культура.рф уже в сентябре.

30 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодежи. По словам главы государства, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца.