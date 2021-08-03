РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Пациентам Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе напомнили о необходимости сдачи ПЦР-теста перед плановой госпитализацией, его результат должен быть отрицательным, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Согласно разъяснениям Минздрава региона по вопросам организации плановой госпитализации пациентов в условиях сохраняющейся неблагоприятной ситуации, связанной с распространением Covid-19, методическим рекомендациям, утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ, предусмотрено лабораторное исследование перед плановой госпитализацией, в том числе - в дневные стационары, на SARS-CoV-2 методом ПЦР в срок не более 3 дней до госпитализации.

«Уважаемые пациенты! В связи с этим при направлении на плановую госпитализацию пациент должен иметь на руках отрицательный результат теста, проведенный до обращения в медицинскую организацию, в которую пациент направлен на плановую госпитализацию, на SARS-CoV-2 методом ПЦР в срок не более 3 дней до госпитализации», - сказал главный врач МООД Владимир Асташов.

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