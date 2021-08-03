РИАМО - 3 авг. В МФЦ Подмосковья запущена новая федеральная услуга ЦИК России по включению в список избирателей по месту нахождения, сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря этой услуге жители, которые в дни голосования с 17 по 19 сентября будут находиться не по месту прописки, например, в отпуске или командировке, смогут проголосовать по месту пребывания. Подать заявление можно в любом из 126 офисов МФЦ Московской области до 13 сентября», – сообщил министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Проголосовать на выборах в сентябре можно будет там, где удобно: на любом избирательном участке в любом регионе России вне зависимости от места жительства и регистрации на выборах Государственной думы РФ восьмого созыва. А также на любом избирательном участке Московской области, если избиратель обладает активным избирательным правом, на выборах депутатов Московской областной думы.

Оформление услуги в МФЦ займет один рабочий день. Интерактивная карта офисов «Мои Документы» доступна на портале госуслуг региона по ссылке. Для оформления услуги нужен только паспорт.