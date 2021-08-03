РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 авг. В подмосковном Дзержинском 18 августа стартует социальный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе Союза деятелей музыки, кино и телевидения.

Данный Союз является организатором V Международного социального кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Он пройдет с 18 по 25 августа в Москве, Дзержинском и Долгопрудном.

Жители и гости Дзержинского смогут увидеть интересные киноработы как знаменитых режиссеров, так и начинающих авторов. Все желающие абсолютно бесплатно увидят 6 конкурсных программ в Дзержинском, Долгопрудном и Москве.

Приказом министерства культуры РФ №1692 от 24.12.2020 года кинофестиваль включен в перечень международных кинофестивалей на 2021 год.

Председателем жюри является российская актриса театра и кино Елена Папанова, президентом и продюсером - почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения Сергей Переверзев.

Церемонии открытия и закрытия, согласно требованиям Роспотребнадзора во время пандемии, пройдут в телеформате.

Перед кинопоказами будет представлена фотовыставка Наталии Цымбаренко в формате слайд-шоу. В дни кинофестиваля для небольшой группы участников запланирована экскурсия в музей «Интеграция» им. Н.А. Островского.