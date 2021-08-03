РИАМО - 3 авг. Городские службы столицы ликвидировали последствия непогоды, сильный ветер повалили 26 деревьев, их распилили и вывезли, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ночью в отдельных районах города выпало до 22 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы осадков. Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы.

На данным момент системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.