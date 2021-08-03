РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Ремонт Малаховской поликлиники в подмосковных Люберцах завершат до 1 сентября, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил ход ремонтных работ в поликлинике.

«Работы ведутся со 2 по 4 этаж. Планируем их закончить до 1 сентября. В том числе жители часто жаловались на неработающий лифт, его заменили, ведутся пусконаладочные работы», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что ремонт начался позже, так как были проблемы с тендерами и велись судебные тяжбы. Но в итоге подрядчиком стало АО «ЛГЖТ».

«Финансирование на ремонт поликлиники в размере 40 млн рублей выделено из областного бюджета по программе «Гнилые зубы». Название неблагозвучное, зато точное, в рамках этой программы выделяют деньги на объекты здравоохранения, которые находятся в плохом состоянии», - отметил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Он подчеркнул, что сейчас также необходимо дофинансирование в размере 12,7 млн рублей на ремонт 1 этажа. Сейчас проводятся необходимые процедуры.