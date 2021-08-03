РИАМО - 3 авг. На минувшей неделе с 26 июля по 30 июля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлен 71 объект, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для строительства дома можно приобрести в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 800 кв. м в г. о. Воскресенск. Начальная цена — 21 644,4 тыс. руб./год.

Также 20 соток земли выставлены под магазины в г.о. Истра. Начальная цена — 400 тыс. руб./год.

В собственность можно приобрести помещение под коммерцию в г.о. Луховицы площадью 335,2 кв. м недалеко от ж/д станции Подлипки. Начальная цена продажи составляет 3,524 млн руб.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Портале ЕАСУЗ.