РИАМО - 3 авг. За неделю с 26 по 30 июля в Московской области состоялось 36 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняли участие 129 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

На торгах по аренде земельного участка под индивидуальное жилищное строительство сроком на 20 лет в г. о. Мытищи площадью 1292 кв. м на лот претендовали 13 участников. Итоговая цена за лот превысила стартовую в 58 раз. Ежегодные платежи в бюджет г. о. Мытищи составят более 2,7 млн руб. Стартовая цена – 47 140 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Портале ЕАСУЗ.