РИАМО - 3 авг. Новостройка по программе реновации в столичном районе Люблино на Краснодонской улице будет передана под заселение в конце 2021 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Современный корпус на Краснодонской улице, д. 46/1 запроектирован на 80 квартир: 13 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Указанных площадей достаточно для того, чтобы начать заселение 50 семей по программе реновации», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он напомнил, что для кварталов реновации района Люблино разработаны и утверждены проекты планировок территорий. В 5 кварталах запланировано строительство в общей сложности свыше 20 социальных объектов, среди них: детские сады и школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительные комплексы.

На территории района под заселение уже передано 2 новостройки. В стадии переселения находятся жители 4 домов. В 48 домах, в которых проживает 9,8 тыс. человек, планируется начать переселение на первом этапе программы до 2024 года.

В целях организации волнового переселения жителей по программе реновации в районе Люблино подобрано 18 «стартовых» площадок мощностью 274,1 тыс. кв. м. В районе подлежат переселению 152 жилых дома общей площадью 461,9 тыс. кв. м. При этом 10 жилых домов будут реконструированы и приспособлены для современного использования.

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