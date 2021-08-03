РИАМО - 3 авг. По итогам профилактического мероприятия по выявлению и пресечению передвижения транспортных средств с пьяными водителями в Москве выявлено 146 нарушений, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Рейд проводился в ночь с 30 на 31 июля 2021 года. 41 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 33 – в наркотическом опьянении.

Кроме того, 63 водителя в эту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 9 водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ.