РИАМО - 3 авг. Московское областное УФАС России включило сведения в отношении компании «Медикал» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» заключило с фирмой контракт на оказание услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции.

Фирма нарушила условия исполнения контракта и учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медикал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.