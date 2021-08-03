РИАМО - 3 авг. Стадо овец французской породы лакон прибыло из Австрии на ферму «Рота-Агро», расположенную в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На ферму «Рота-Агро» поступило 152 ярки породы лакон из Австрии. Это молодые овцы возрастом от 4 до 12 месяцев, из них 90 голов уже готовы к осеменению. Планируется, что уже в феврале 2022 года на ферме начнут получать молоко, а к концу года выйдут на запланированные 5 тонн овечьего молока в месяц», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что порода овец лакон отличается высокой молочной продуктивностью. Надои в среднем составляют 2,5 л на голову в сутки. Это в трое больше, чем у других пород.

«Животные прошли полный ветеринарный осмотр. Сейчас овцы размещены на карантинной площадке и адаптируются к новым условиям и подмосковному климату. По завершении 30-дневного карантина начнутся технологические мероприятия по наращиванию поголовья овец», — пояснил Воскресенский, добавив, что всего ферма рассчитана на содержание 900 голов животных.

Предприятие «Рота-Агро» одно из первых в стране начало развивать молочное овцеводство. Из молока овец производят твердые, полутвердые сыры, а также сыры с голубой плесенью.

Ранее группа компаний «РОТА» и правительство Московской области на ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет построен производственный комплекс в Ленинском округе. На первом этапе проекта планируется возвести завод по производству сыров и молочной продукции с мощностью до 100 т переработки сырого молока в смену.