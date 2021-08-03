РИАМО - 3 авг. Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» планируют завершить в столице в 2023 году, он станет одним из крупнейших транспортных хабов в Центральном округе, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

ТПУ объединит станцию метро «Электрозаводская» «синей» линии, станцию Большой кольцевой линии, одноименную станцию будущего МЦД-3, а также маршруты городских автобусов и электробусов, пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

Такие хабы, как «Щукинская», «Славянский бульвар», «Волоколамская», объединяют ж/д транспорт с метро, благодаря чему пассажиры получают развитую и удобную сеть транспорта.

«Создание крупных транспортных хабов, объединяющих разные виды транспорта — важная составляющая больших городов. За счет новых пересадок жители и гости мегаполиса могут строить гибкие маршруты в зависимости от их потребностей и экономить время на поездки», — отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря ТПУ «Электрозаводская» поездки станут удобнее для 200 тыс. жителей районов Басманный и Соколиная гора. Кроме того, для пассажиров будущего МЦД-3 «Электрозаводская» станет комфортной современной станцией с бесплатной пересадкой на две станции подземки.