РИАМО - 3 авг. Для участников проекта «Московское долголетие» проведут онлайн марафон «День здоровья», трансляция станет доступна 5 августа в 14:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперты и врачи дадут советы по питанию и основным принципам здорового образа жизни. Кроме того, будут продемонстрированы упражнения для спины.

Гостем открытой студии станет Владимир Филиппов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Он поговорит о том, как «Московское долголетие» возрождается после пандемии и помогает горожанам восстановить здоровье.

Тележурналист Сергей Малоземов расскажет об основных принципах здорового питания, а психолог Екатерина Шапурова поделится советами о том, как сохранить жизненный тонус в старшем возрасте. Кроме того, тренеры «Московского долголетия» продемонстрируют комплекс упражнений «Здоровая спина» из китайской гимнастики цигун и нейрогимнастики.

Также на мероприятии будут мастер-классы от самих участников проекта. Для зрителей выступят кавер-группа Bridge Brothers Band и лауреат II фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» «Дороги, которые мы выбираем...» Елена Мансурова.