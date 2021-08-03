РИАМО - 3 авг. Благодаря школам проекта «Лето моей карьеры» 850 столичных подростков прошли обучение и представили свыше 300 социально важных для столицы проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Завершившийся проект был организован центром «Моя карьера». Его создавали для того, чтобы помочь ребятам определиться со своим местом на рынке труда. Участниками стали подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

3 недели ребята учились командной работе, знакомились с актуальными профессиями, общались с представителями крупных фирм. А еще они разработали собственные социальные проекты для города.

Как отметила первый замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова, в этом году в проект пришли потрясающие участники, которые создали свыше 300 социально-значимых проектов вместе с наставниками, тренерами и преподавателями.

«Благодарю всех коллег и партнеров за неравнодушие и любовь к детям, людям и городу», — сказала Александрова.

Работа на лето: куда можно устроиться подростку и как это сделать>>